В Люберцах продолжается строительство самого большого детского сада в Подмосковье

В городском округе Люберцы идет возведение крупнейшего в Подмосковье детского сада. Он появится в жилом комплексе «1‐й Лермонтовский». По информации пресс‐службы Министерства строительного комплекса Московской области, дошкольное учреждение рассчитано на 560 мест. Строительство ведется в рамках государственной программы региона и отвечает задачам национального проекта «Семья».

Сейчас подрядная организация завершает прокладку инженерных сетей, монтаж фасада и витражей, параллельно ведутся внутренние отделочные работы.

Здание займет площадь свыше 8 тыс. кв. м. В нем разместят 23 группы, в том числе 3 ясельные. Помимо групповых помещений, в детском саду оборудуют залы для музыкальных и физкультурных занятий, полноценный пищеблок, кабинеты логопеда и психолога, а также медицинский блок.

Особое внимание уделят обустройству прилегающей территории: здесь установят современные игровые комплексы и теневые навесы, создадут комфортные зоны для отдыха. Предусмотрено комплексное благоустройство и озеленение пространства вокруг здания.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца 2026 года.

