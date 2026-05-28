Село Дивеево Нижегородской области — это знаменитый духовно-паломнический центр России. Ежегодно сюда устремляются десятки тысяч верующих и путешественников, чтобы посетить главную достопримечательность — Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Однако раньше добраться до самого села было непросто: прямой железной дороги не существовало, и туристам приходилось тщательно планировать пересадки. Но в 2026 году ситуация изменилась, сообщил REGIONS со ссылкой на «Яндекс.Путешествия».

Главная новость этого туристического сезона: с июня 2026 года начнет курсировать новый пассажирский поезд. Маршрут — Москва — Арзамас — Дивеево. Благодаря этому путешествие из столичного региона и обратно станет максимально удобным для всех желающих.

Три способа добраться из Подмосковья в Дивеево в 2026 году

В зависимости от того, в какой части Московской области проживает путешественник и какой вид транспорта он предпочитает, можно выбрать один из трех оптимальных маршрутов.

Способ 1. Новый туристический поезд (самый комфортный)

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова ]

Это идеальный вариант для жителей ближнего Подмосковья, а также для тех, кто может без проблем доехать до столичного Казанского вокзала. Схема предельно понятна: путешественник оформляет единый мультимодальный билет по направлению «Москва — Дивеево».

Затем садится на поезд в столице и без лишних неудобств доезжает до Арзамаса. Там, прямо у железнодорожного вокзала, он пересекает на стыковочный автобус, который уже доставляет его прямиком к территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.

Способ 2. Через Нижний Новгород (для тех, кто любит долгие прогулки)

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Анастасия Малышенко ]

Данный маршрут идеально подходит для тех, кто намерен объединить паломничество с прогулкой по городу, который называют столицей закатов. Жителям Подмосковья — прежде всего восточных его районов — удобно воспользоваться скоростными электричками «Ласточка» или «Сапсан», которые идут до Нижнего Новгорода. Далее от областного центра до Дивеева предстоит преодолеть около 170 километров. Добраться до конечной точки разрешено на рейсовом автобусе, такси или собственном автомобиле — путь займет порядка трех с половиной часов.

Способ 3. На личном автомобиле по трассе М-12 «Восток»

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Для жителей восточного, юго-восточного и южного Подмосковья — городов Люберцы, Балашиха, Подольск, Электросталь и других — поездка на собственном автомобиле станет отличным вариантом. Особенно благодаря скоростной автомагистрали М-12 «Восток». Маршрут пролегает через Арзамас. Время в пути ориентировочно составляет от четырех с половиной до пяти с половиной часов. Преимущества такого путешествия: быстрая платная трасса с качественным асфальтовым покрытием и хорошо развитой инфраструктурой вдоль маршрута.

Ранее эксперт РСТ назвал главные тренды и лучшие направления летнего сезона-2026.