Акция «Бессмертный полк в автобусах» проходит в Подмосковье

Акция «Бессмертный полк в автобусах» проходит в области. Ее проводит региональное отделение движения «Бессмертный полк России» в Подмосковье совместно с АО «Мострансавто» при поддержке Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«Каждый год Подмосковье с особенным трепетом готовится к празднованию Дня Победы: молодежь навещает ветеранов и дарит им подарки, юнармейцы приводят в порядок исторические памятники, для детей в школах проводят «Уроки мужества», исторические квесты, кинопоказы фильмов о войне, волонтеры собирают гуманитарку для наших сегодняшних защитников в зоне СВО», - отметила руководитель МИСК Подмосковья Екатерина Швелидзе.

В прошлом году в рамках акции в автобусах региона было расклеено 500 портретов, в этом — уже две с половиной тысячи. Только за несколько дней жители прислали более трех тысяч историй с фотографиями героев своих семей. Все они будут размещены в архиве Бессмертного полка России на сайте polkrf.ru.

В 2023 году автобусы с портретами героев курсировали с 9 по 13 мая, в этом году акция проходит с 1 по 12 мая.