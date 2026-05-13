Акция «Доброе дело»: как жители Котельников могут помочь участникам СВО

В Котельниках 15 мая пройдет сбор гуманитарной помощи в рамках акции «Доброе дело — к Дню защиты детей». Цель мероприятия — поддержать участников СВО, их семьи, жителей исторических территорий России и приграничных областей, а также привлечь жителей Московской области к волонтерской деятельности.

Пункты приема работают ежедневно с 10:00 до 20:00 по двум адресам: ДК «Белая Дача» (мкр. Белая Дача, д. 3) и ДК «Силикат» (мкр. Силикат, д. 32).

Актуальный перечень необходимых вещей для бойцов включает портативные плиты, спальные мешки, теплоизоляцию в рулонах, батарейки, газовые баллоны, одеяла, подушки и постельное белье, а также канцелярские принадлежности и книги. Собранная помощь поступит в Одинцовский региональный распределительный центр, откуда будет напрямую отправлена в зону проведения операции.