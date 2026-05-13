«Сама вызвала скорую, сама увеличила дозу»: актрису Анну Казючиц спасли от передозировки успокоительными

Актриса и телеведущая Анна Казючиц попала в больницу из-за передозировки седативными препаратами, сообщает The Voice со ссылкой на телеграм-канал Mash. Как стало известно, она сама почувствовала сильную слабость и вызвала скорую помощь. Прибывшие медики оценили состояние как опасное: потребовалось срочное промывание желудка. После процедуры актрису оставили под наблюдением врача.

По информации источника, причиной инцидента стало нарушение рекомендаций. У Анны диагностированы проблемы с нервной системой, и врач прописал ей успокоительные. Однако, по информации телеграм-канала, Казючиц самостоятельно увеличила дозировку. Токсиколог советовал другую схему, но актриса проигнорировала предписания.

Анна Казючиц — выпускница Щукинского училища. Она играла в Театре имени Горького и в МДТ под руководством Армена Джигарханяна. Зрители знают ее по ролям в фильмах «В августе 44-го…», «Юленька», «Королева бандитов». А в декабре 2020 года она стала ведущей ток-шоу «ДНК» на канале НТВ, заняв место погибшего Александра Колтового.

С 2014 года Анна замужем за режиссером Егором Грамматиковым. Вместе они воспитывают сына Даниила, а также сына Грамматикова от первого брака. В 2023 году Казючиц оказалась в центре скандала: ее уволили из спектакля «Вот и свела судьба нас» из-за вздорного характера и увлечения горячительными напитками.

Сейчас жизни Анны ничего не угрожает. Сама она происшествие не комментирует. Поклонники надеются, что актриса сделает правильные выводы и впредь будет внимательнее к своему здоровью.

