Акция «Письмо солдату» стартовала в Городском округе Пушкинский

В акции приняли участие активисты КМДЦ «Точка притяжения», представители организаций «Волонтеры Подмосковья» и «Волонтеры Победы». Ребята собрались вместе, что написать письма участникам спецоперации. Они рассказали военнослужащим России, как их ждут дома, гордятся смелостью и отвагой. Участники акции не ограничивались пару строками. Письма получились искренними и теплыми, они наполнены признаниями и пожеланиями.

Письма передадут участникам спецоперации в зону СВО. Бойцы неоднократно признавались, что подобные акции помогают им преодолевать все трудности. Отметим, что в округе оказывают всестороннюю поддержку военным СВО.