Алла Пугачева отреагировала на смерть Николаева и задалась тяжелым вопросом

Алла Пугачева тяжело переживает смерть телеведущего Юрия Николаева, с которым ее связывали давние творческие отношения. Об этом сообщает WomanHit .

«Куда же все уходят? Куда?», - оставила подпись в соцсетях под архивным снимком коллеги.

Телеведущий скончался 4 ноября после рецидива онкологического заболевания. Публикация Примадонны вызвала широкий отклик среди поклонников, которые выразили слова поддержки и соболезнования. Многие отметили, что с уходом Николаева завершается целая эпоха советского телевидения.

Юрий Николаев всегда с уважением отзывался о Пугачевой. После того как артистка уехала за границу, журналисты не раз спрашивали его мнение, но телеведущий избегал резких комментариев и подчеркивал, что не считает ее предательницей. В 2023 году он называл Пугачеву талантливой, мудрой и уникальной личностью, которую публика любила «на всех ступенях».

