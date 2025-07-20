Американец в Госдуме: Уайлд заявил, что ему было бы сложно ужиться с коллегами из-за характера

Вик Уайлд, двукратный олимпийский чемпион по сноуборду в составе сборной России, в интервью РИА Новости поделился, что ему было бы непросто работать в Государственной думе из-за особенностей своего характера.

Уайлд, уроженец Соединённых Штатов Америки, стал гражданином России и начал выступать за российскую команду в 2012 году. На Олимпийских играх в Сочи он завоевал две золотые награды. В 2022 году на Олимпиаде в Пекине он получил бронзовую медаль.

«Я не думал об этом всерьез, и меня никогда об этом не просили. У меня агрессивный характер, и, скорее всего, мне будет трудно идти на компромиссы, на которые вынуждены идти политики», — ответил Уайлд на вопрос, думал ли он о работе в Государственной думе.

Уайлд подчеркнул, что в деятельности политиков на первом месте должны стоять интересы людей. Он выразил мнение, что стремление стать политиком не является главной целью, а скорее, это должно быть служением стране.