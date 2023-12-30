Американцы раскритиковали слова бывшего главы ЦРУ об агрессивности России

Майку Помпео не поверили, когда он заявил, что в случае проигрыша Украины Россия не остановится на одержанной победе и продолжит воевать.

Экс-госсекретарь и бывший руководитель госслужбы выступил с утверждением, что Киеву надо продолжать отсылать оружие, иначе интересы Соединенных Штатов пострадают. Обычные жители США раскритиковали подобную точку зрения в социальных сетях. Они предложили Помпео самому взять оружие и отправиться воевать.

«Ты лгал обо всем. В этот раз ничего нового», - напомнили ему.

Другие пользователи подчеркнули, что глава Центрального разведывательного управления не может не лгать, это у него стало привычкой. Третьи заявили, что Америке нечего делать в Европе, там и без нее есть кому следить за мировой безопасностью.