«Анекдот вместо рецепта». Врач Малышева ответила шуткой на страх пациента перед биопсией

В новом выпуске программы «Жить здорово!» на Первом канале развернулась серьезная дискуссия о ранней диагностике онкологических заболеваний. Выпуск доступен на сайте канала.

Героем сюжета стал мужчина, столкнувшийся с тревожными результатами обследования: анализ показал повышенный уровень простатического специфического антигена (ПСА), а последующая МРТ выявила основания подозревать рак предстательной железы.

Несмотря на рекомендации врачей, пациент отказался от проведения биопсии, сославшись на то, что его ничто не беспокоит. Телеведущая и врач Елена Малышева вступила с ним в диалог, стараясь донести ключевую мысль: рак простаты на начальных стадиях часто развивается бессимптомно, и именно в этом кроется его главная опасность. Она призвала его не избегать дальнейшей диагностики, отметив, что современные методы лечения позволяют полностью победить болезнь и вернуться к полноценной жизни.

Для наглядности Малышева привела исторический анекдот: «"Доктор, а я после операции буду играть на скрипке?" "Конечно, будете" "Вот здорово, а до операции не играл"».

