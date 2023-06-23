Археологи обнаружили "нидерландский Стоунхендж" возрастом 4000 лет

Археологи из Нидерландов обнаружили древнее святилище, возраст которого около 4000 лет. СМИ уже успели прозвать находку "нидерландским Стоунхенджем".

Голландские ученые начали раскопки еще 5 лет назад, в 2017 году. Раскопки проводились в небольшой деревне, находящейся в 50 километрах от города Утрехт. Результаты этих раскопок были обнародованы только сейчас.

Археологи нашли 3 кургана. Диаметр главного – 20 метр. В нем ученые обнаружили несколько проходов, которые, как оказалось, выступали в роли солнечного календаря.

Ученые говорят, что находка очень напомнила им Стоунхендж.

Им удалось выяснить, что 2 других кургана использовались как место для захоронений целых 800 лет.

Еще одной находкой археологов стала бусина из стекла. Они предположили, что 4000 лет назад ее привезли из Месопотамии, ведь тогда поблизости стекло не производилось.