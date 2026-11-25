В Подмосковье продолжается снегопад, в связи с этим дорожные службы переведены в усиленный режим работы — для обеспечения безопасного и бесперебойного движения на региональной дорожной сети в ночь работали 370 единиц спецтехники. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Сегодня днем на линии будет задействовано порядка 460 единиц специализированной техники и свыше 1 тыс. дорожных рабочих», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Артур Гарибян.

Специалисты проводят механизированную уборку снега, а также непрерывную обработку проезжей части противогололедными материалами. За вторник, 24 ноября, специалисты выполнили полный цикл уборки региональной дорожной сети протяженностью 14 тыс. км, с начала 25 ноября обработано уже 7,4 тыс. км дорог.

На наиболее сложных участках, находящихся на особом контроле, происшествий и затруднений движения не зафиксировано.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.