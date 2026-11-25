Названная «непростительной и постыдной» позиция Словакии: атака Штястны
Петер Штястны обрушился с критикой на власти Словакии из-за допуска россиян
Бывший словацкий хоккеист Петер Штястны резко раскритиковал руководство Словакии за подход к вопросу возвращения российских национальных команд на международные турниры. Об этом он заявил в эфире телеканала VA, передает ЮФ.
Недовольство спортсмена вызвало недавнее заявление словацкой федерации хоккея, которая подчеркнула, что намерена учитывать решения международных спортивных организаций в отношении атлетов из России. Штястны охарактеризовал такую позицию как «непростительную, позорную и постыдную». По его мнению, мировое сообщество должно выступить единым фронтом и не допускать российские сборные до международных соревнований до тех пор, пока не будет достигнуто мирное соглашение между Россией и Украиной.
Контекст решения CAS и позиция европейских федераций
Дискуссия обострилась после того, как Спортивный арбитражный суд ( CAS ) вынес вердикт о допуске российских команд. В ответ на это решение ряд европейских государств заявил о готовности бойкотировать встречи с участием россиян.
Официально против возвращения российских спортсменов выступили шесть стран:
- Финляндия и Швеция;
- Норвегия и Дания;
- Чехия и Латвия.