Бывший словацкий хоккеист Петер Штястны резко раскритиковал руководство Словакии за подход к вопросу возвращения российских национальных команд на международные турниры. Об этом он заявил в эфире телеканала VA, передает ЮФ .

Недовольство спортсмена вызвало недавнее заявление словацкой федерации хоккея, которая подчеркнула, что намерена учитывать решения международных спортивных организаций в отношении атлетов из России. Штястны охарактеризовал такую позицию как «непростительную, позорную и постыдную». По его мнению, мировое сообщество должно выступить единым фронтом и не допускать российские сборные до международных соревнований до тех пор, пока не будет достигнуто мирное соглашение между Россией и Украиной.

Контекст решения CAS и позиция европейских федераций

Дискуссия обострилась после того, как Спортивный арбитражный суд ( CAS ) вынес вердикт о допуске российских команд. В ответ на это решение ряд европейских государств заявил о готовности бойкотировать встречи с участием россиян.

Официально против возвращения российских спортсменов выступили шесть стран: