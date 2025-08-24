Архиепископ Алексий извинился, что встретился без разрешения с Путиным на Аляске

Архиепископ Алексий, глава Ситкинской и Аляскинской епархии РПЦ, извинился за недавнюю встречу с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске. Он не согласовал эту инициативу с Священным Синодом, что вызвало вопросы. Об этом сообщили на сайте Православной церкви в Америке.

Ранее сообщалось, что Во время визита на Аляску Владимир Путин преподнёс православной церкви штата икону святого Германа Аляскинского. В ходе встречи российский лидер поздравил священнослужителей с праздником Успения Пресвятой Богородицы, а также передал наилучшие пожелания от патриарха Кирилла.

Архиепископ отметил, что некоторые люди считают, что во время беседы с Путиным он не воспользовался моментом, чтобы предложить мирный урегулирование конфликта на Украине.

«Я хочу принести искренние извинения тем, кто испытал боль, страдания или смятение из-за моих действий в последние дни. Я глубоко сожалею о скандале, который я спровоцировал», — сказал Алексий.

Он подчеркнул, что его действия не указывают на изменение позиции Православной Церкви в Америке.