Атака БПЛА ВСУ на регионы России 29 июня: последние новости, сколько дронов сбито и где
МО: над регионами России за ночь уничтожили 209 беспилотников
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Минобороны России сообщило, что в ночь на 29 июня силы ПВО уничтожили 209 украинских беспилотников над несколькими регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом пишет ТАСС.
Средства ПВО за ночь уничтожили 209 беспилотников над регионами России
В ночь на 29 июня российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 209 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
В Калужской и Ростовской областях сообщили об отсутствии разрушений
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ночью над территорией региона были уничтожены 10 беспилотников. По предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На местах продолжают работу оперативные службы.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы ПВО отразили атаку беспилотников в Каменске-Шахтинском, а также в Тарасовском и Зерноградском районах. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не зафиксировано.
В Севастополе отражали атаку беспилотников
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе продолжалась работа сил противовоздушной обороны и мобильных огневых групп. По его словам, в районе Северной стороны были уничтожены два беспилотника. Жителей призвали соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.