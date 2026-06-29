Атака БПЛА ВСУ на регионы России 29 июня: последние новости, сколько дронов сбито и где

Минобороны России сообщило, что в ночь на 29 июня силы ПВО уничтожили 209 украинских беспилотников над несколькими регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом пишет ТАСС.

Средства ПВО за ночь уничтожили 209 беспилотников над регионами России

В ночь на 29 июня российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 209 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В Калужской и Ростовской областях сообщили об отсутствии разрушений

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ночью над территорией региона были уничтожены 10 беспилотников. По предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На местах продолжают работу оперативные службы.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы ПВО отразили атаку беспилотников в Каменске-Шахтинском, а также в Тарасовском и Зерноградском районах. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

В Севастополе отражали атаку беспилотников

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе продолжалась работа сил противовоздушной обороны и мобильных огневых групп. По его словам, в районе Северной стороны были уничтожены два беспилотника. Жителей призвали соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.