Названы пять лучших футболистов ЧМ по версии The Athletic

Авторитетное спортивное издание The Athletic составило рейтинг лучших футболистов группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. В топ-5 лучших вошли сразу три игрока сборной Франции.

Однако возглавил рейтинг аргентинец Лионель Месси. Нападающий «трехцветных» Килиан Мбаппе занял второе место, его партнеры Усман Дембеле и Майкл Олисе — четвертое и пятое соответственно. На треть строчку издание поставило бразильца Винисиуса Жуниора.

Лионель Месси забил шесть мячей в трех матчах группового этапа. В споре бомбардиров аргентинец опережает Мбаппе, Дембеле, Винисиуса, а также норвежца Эрлинга Холанда, у которых по четыре гола.

Месси превзошел рекорд Мирослава Клозе по количеству голов на чемпионатах мира, доведя их число до 19. Также Лео установил еще одно достижение — он забивал в семи матчах чемпионата мира подряд.

Накануне стартовал плей-офф чемпионата мира. В первом матче 1/16 финала Канада одолела ЮАР со счетом 1:0.