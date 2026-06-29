«Миннесота» может обменять российского форварда, чтобы освободить место под потолком зарплат

Цель вероятного обмена — расчистить место в платежке для большой сделки. «Миннесота» хочет получить жизненно необходимого ей центра для первого звена. Основным кандидатом на это место считается капитан «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин. У американца остается еще пять лет по контракту с кэпхитом $8,7 млн, однако Ларкин обратился к руководству «Детройта» с просьбой об обмене. «Миннесота» входит в список команд, куда он хотел бы перейти.

Зарплата Тренина составляет $3,5 млн в год. В минувшем сезоне он с отрывом стал самым хитующим игроком в НХЛ, совершив 413 силовых приемов. Это второй результат за всю историю лиги с момента ведения статистики с сезона 2005/2006. В 82 играх регулярки Тренин набрал 23 (6+17) очка.

Ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» подписали семилетний контракт с нападающим Павлом Дорофеевым с кэпхитом $11 млн.