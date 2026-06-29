Замена прав новые проверки и рост цен: что изменится для автомобилистов уже с 1 июля

С 1 июля российских автомобилистов ждут сразу несколько важных изменений. Они затронут стоимость автомобилей и обслуживания, замену водительских прав, автокредиты и проверки шин. Об этом пишет Autonews .

С 1 июля в России вступает в силу ряд изменений, которые затронут автомобилистов. Речь идет о росте цен на автомобили и обслуживание, новых правилах при оформлении автокредитов, замене водительских удостоверений и усилении контроля в отдельных сферах.

Автомобили и обслуживание станут дороже

По прогнозам участников рынка, в июле новые автомобили массового сегмента могут подорожать на 2–5%, а стоимость машин, ввезенных по параллельному импорту, способна увеличиться до 8%. Также ожидается рост цен на автомобили с пробегом примерно до 5%.

Небольшое повышение стоимости коснется и услуг станций технического обслуживания. Эксперты связывают это с нехваткой специалистов, старением автопарка и сезонным увеличением нагрузки на сервисы.

Банки ужесточат выдачу автокредитов

С 1 июля кредитные организации будут по новым правилам учитывать неофициальные доходы заемщиков. При расчете долговой нагрузки в зачет пойдет только 90% таких поступлений. Из-за этого получить автокредит некоторым клиентам станет сложнее.

Часть водителей должна заменить права

В июле заменить водительское удостоверение потребуется автомобилистам, чьи права были автоматически продлены в 2023 году и срок их действия истекает именно сейчас. Система автоматического продления документов больше не применяется.

Проверки на дорогах продолжатся

В июле сотрудники Госавтоинспекции продолжат рейды по выявлению нетрезвых водителей. Также инспекторы сохранят повышенное внимание к соблюдению требований по тонировке автомобилей.

Вводится новый механизм проверки шин

С июля начнет действовать дополнительная система проверки производителей автомобильных шин. Новый механизм позволит подтверждать достоверность сведений о производстве и должен помочь в борьбе с недобросовестными изготовителями продукции.

Верховный суд изменил подход к спорам с таможней

После опубликованного обзора судебной практики Федеральной таможенной службе придется более тщательно подтверждать основания для начисления дополнительных таможенных платежей при ввозе автомобилей. Юристы считают, что это может повлиять на рассмотрение подобных споров в дальнейшем.