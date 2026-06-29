В Германии из дома исчезли унитазы и трубы после проживания семьи украинских беженцев

В Германии семья украинских беженцев, проживавшая в арендованном доме, вывезла из жилья практически все имущество, включая сантехнику и элементы инженерных систем. Об этом сообщило издание Bild, передает РЕН ТВ.

Условия аренды и обстоятельства

По данным СМИ, семья с шестью детьми заселилась в дом площадью около 140 квадратных метров в 2025 году по договору аренды. Владельцы отмечают, что на участок регулярно приходили посторонние люди, однако длительное время никто не подозревал о происходящем внутри дома.

Что пропало из дома

После проверки выяснилось, что из помещения исчезли унитазы, раковины, краны, дверная фурнитура, а также была демонтирована система теплого пола. Фактически жилье оказалось частично разобранным.

Обращение в полицию и дополнительные данные

После обращения владелицы в правоохранительные органы знакомые начали присылать ей фотографии, на которых арендаторы и один из членов семьи занимаются строительными работами на территории Украины.

Ущерб и страховые выплаты

По словам хозяйки, в ремонт кухни, санузлов и инженерных систем было вложено около 50 тысяч евро. Однако страховая компания согласилась компенсировать лишь около 2,4 тысячи евро. Женщина заявила, что при повторном восстановлении жилья общие расходы могут приблизиться к 100 тысячам евро.