Осквернили мемориал уличной грязью и потом: скандал в Кемерове из‑за детей, устроивших бассейн в фонтане

В Кемерове разгорелся скандал из-за поведения несовершеннолетних в жаркие выходные дни. На глазах у многочисленных прохожих двое детей устроили импровизированный бассейн в центральном городском фонтане, раздевшись до нижнего белья, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Инцидент произошел на Пионерском бульваре, в непосредственной близости от Мемориала Воинам-кузбассовцам. По словам очевидцев, ребята надели плавательные очки и с разбега ныряли в воду, не обращая внимания на окружающих.

Возмущенная случившимся жительница областного центра обратилась в редакцию издания «Сибдепо». Женщина рассказала, что в этом месте обычно гуляют с детьми и отдыхают пенсионеры. Вместо этого горожане вынуждены наблюдать несанкционированный пляж.

Горожанка подчеркнула, что даже перед посещением общественных бассейнов люди соблюдают гигиенические нормы. По ее мнению, дети осквернили красивый архитектурный объект уличной грязью и потом.

«Здесь гуляют с детьми, сидят пенсионеры, и вот такой у них вид — публичный бассейн. Только перед бассейнами люди в душ ходят, а тут красивый фонтан измазали потом и грязью с улицы», — жалуется женщина.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с начала лета промыли более 220 фонтанов.