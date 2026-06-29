Эти привычки за рулем незаметно увеличивают расход бензина: происходит каждый день

Автоэксперт Андрей Ломанов объяснил, какие привычки за рулем помогают снизить расход топлива. По его словам, на потребление бензина влияют стиль вождения, использование кондиционера и даже вес автомобиля, пишет Абзац .

Автоэксперт назвал простые способы снизить расход топлива

Экономия топлива зависит не только от типа двигателя, но и от манеры вождения. Автоэксперт Андрей Ломанов рассказал, какие привычки позволяют сократить расход бензина и реже заезжать на заправку.

Что увеличивает расход топлива

По словам специалиста, больше всего топлива автомобиль расходует во время резких разгонов и частых торможений. Чтобы снизить потребление бензина, водитель должен заранее планировать маршрут, по возможности избегать пробок и придерживаться спокойного стиля езды.

Эксперт также отметил, что наиболее экономичной для большинства автомобилей считается скорость около 80–90 км/ч.

Какие факторы помогают экономить бензин

Ломанов обратил внимание, что работа кондиционера заметно увеличивает расход топлива. Если погодные условия позволяют, его можно отключить. Кроме того, снизить потребление бензина помогает уменьшение лишнего веса автомобиля, поскольку дополнительная нагрузка влияет на эффективность работы двигателя.

Почему турбомоторы не всегда экономичнее

Эксперт также опроверг распространенное мнение о том, что современные турбированные двигатели объемом 1,5–2,0 литра всегда расходуют меньше топлива, чем атмосферные моторы большего объема. По его словам, небольшие турбодвигатели нередко работают с высокой нагрузкой, поэтому в реальных условиях их расход может оказаться выше, чем у более крупных атмосферных агрегатов.