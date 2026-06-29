Работникам разрешили перестать выполнять обязанности в ряде случаев: названы причины

Директор по персоналу Юлия Санина рассказала, в каких ситуациях сотрудники могут законно отказаться от выполнения работы без риска увольнения за прогул. Об этом пишет RT.

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина объяснила, в каких ситуациях работники в России имеют право временно прекратить выполнение своих обязанностей без риска быть уволенными за прогул. Основания для этого закреплены в Трудовом кодексе РФ, включая статьи 142, 352 и 379.

Когда работник может отказаться от работы

По словам специалиста, право на приостановку работы возникает в ряде случаев. Среди них — выполнение обязанностей без официального трудового договора, угроза жизни и здоровью, задержка заработной платы более чем на 15 дней, одностороннее изменение условий труда без согласия сотрудника, незаконные поручения и проявления дискриминации.

Эксперт уточнила, что в подобных ситуациях отказ от работы не считается прогулом, если он оформлен в соответствии с требованиями закона.

Как оформить приостановку работы

Санина пояснила, что работник обязан уведомить работодателя в письменной форме и указать причину прекращения работы. В документе должны быть зафиксированы дата начала приостановки, основание, сумма задолженности (если речь идет о зарплате), срок задержки, а также подпись и должность сотрудника.

В качестве примера она привела формулировку о приостановке работы из-за задержки заработной платы более чем на 15 дней до полного погашения долга.

Передать уведомление можно лично с отметкой о получении, отправить по почте или через систему электронного документооборота.

Важные ограничения

Эксперт подчеркнула, что электронные сообщения, скриншоты и переписка в мессенджерах не всегда признаются доказательствами в суде. Также она отметила, что право на приостановку работы не действует в период военного или чрезвычайного положения, а также в организациях, связанных с обороной, безопасностью, аварийно-спасательными и противопожарными задачами.