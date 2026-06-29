Экс-полузащитник «Динамо» Захарян переходит в «Краснодар»

Бывший полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян возвращается в РПЛ. По информации издания Armenie Football, футболист в ближайшие неделю-две оформит переход из «Реала Сосьедад» в «Краснодар».

Вице-чемпионы России видят в Захаряне замену Эдуарду Сперцяну, который переходит в саудовский «Аль-Ахли».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в 2023 году. Однако многочисленные травмы помешали хавбеку сборной России полностью раскрыться в испанском чемпионате. В общей сложности Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» в 65 матчах, забив три мяча и отдав три передачи.

Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в €9 млн. Отметим, что его максимальная стоимость составляла €18 млн, а «Реал Сосьедад» три года назад заплатил за его трансфер €13 млн.

Ранее нападающий Александр Кокорин рассказал, почему не планирует возвращаться в РПЛ.