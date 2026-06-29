В Госдуме назвали типичной истерией антироссийское письмо 11 гимнастических федераций

Письмо в European Gymnastics подписали представители Германии, Австрии, Эстонии, Великобритании, Лихтенштейна, Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Нидерландов и Швейцарии. Оно стало реакцией на решение европейской гимнастической федерации отменить все санкции в отношении россиян. Ранее ограничения были сняты исполкомом Международной федерации гимнастики (World Gymnastics).

«Это типичная истерия, которую поднимают некоторые страны в преддверии крупных соревнований. Но решение принимает организатор — то есть международная федерация. А она свое решение в отношении российских спортсменов приняла, и оно должно соблюдаться. В ином случае международная федерация должна будет своевременно и жестко отреагировать», — заявил Свищев.

Ранее сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова в Румынии, так как организаторы заявили, что проигнорирую решение World Gymnastics о допуске россиян с государственной символикой. Федерация гимнастики России заявила, что будет добиваться безусловного исполнения решений World Gymnastics всеми предусмотренными международными правовыми механизмами.