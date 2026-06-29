В ЖКХ объяснили, почему после отключения воды из крана течет ржавая вода

После длительного отключения воды из крана может пойти ржавая вода. Специалисты сферы ЖКХ рассказали, почему это происходит и в каких случаях необходимо обращаться в управляющую компанию. Такую информацию предоставила пресс-служба Водоканала в комментарии YakutiaMedia, передает Южный Федеральный.

После продолжительного отключения водоснабжения жители нередко замечают, что из крана некоторое время течет вода с ржавым оттенком. Специалисты сферы ЖКХ пояснили, что такое явление связано с особенностями работы трубопроводов и обычно не представляет опасности.

Почему вода становится ржавой

Эксперты объяснили, что при нормальной работе системы трубы полностью заполнены водой, поэтому коррозия металла развивается медленно. После отключения водоснабжения внутрь труб попадает воздух, который ускоряет процесс окисления.

Когда подача воды возобновляется, поток смывает образовавшиеся отложения ржавчины, из-за чего вода на некоторое время меняет цвет.

Что делать после включения воды

Специалисты отметили, что в большинстве случаев достаточно открыть кран на 5–10 минут. За это время вода обычно становится прозрачной, а остатки ржавчины полностью вымываются из системы.

Когда нужно обращаться в управляющую компанию

Если вода продолжает оставаться ржавой значительно дольше обычного, специалисты рекомендуют обратиться в управляющую компанию. В таком случае может потребоваться промывка внутридомовых коммуникаций и проведение других необходимых работ.

Также в сфере ЖКХ напомнили, что магистральные водопроводы обслуживает ресурсоснабжающая организация, квартальные сети находятся в ведении других поставщиков, а за состояние внутридомовых инженерных систем отвечают управляющие компании и ТСЖ.