Полузащитник «Ахмата» из Анголы хочет получить российское гражданство

Полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура скоро перестанет быть легионером в российском футболе, сообщил инсайдер Иван Карпов. По его данным, процесс получения 28-летним футболистом из Анголы российского гражданства запущен еще в прошлом году и в скором времени завершится.

История Касинтуры удивительна: еще пять лет назад он не был профессиональным футболистом. Эгаш приехал в Россию учиться на нефтяника, быстро освоил русский язык и играл с новыми друзьями в зале. Его пригласили в мини-футбольный клуб «Новая генерация» из Сыктывкара, а уже там заметили в «Уфе».

После вылета «Уфы» в Первую лигу Касинтура перешел в махачкалинское «Динамо», а год назад «Ахмат» заплатил за него махачкалинцам €1,2 млн.

Минувший сезон в Грозном стал для Касинтуры лучшим в карьере. В 34 матчах за «Ахмат» он забил девять мячей и отдал пять передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста уже в €2,5 млн. Контракт полузащитника с «Ахматом» рассчитан еще на два сезона.

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