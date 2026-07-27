Атака ночью оказалась масштабнее: стало известно о новых пострадавших в Ростовской области

В Ростовской области число пострадавших в результате атаки украинских беспилотников увеличилось до восьми. Об этом сообщил губернатор региона, пишет ТАСС.

По его данным, шесть человек были госпитализированы. Один из пострадавших в Ростове-на-Дону находится в тяжелом состоянии, остальные проходят лечение с травмами средней степени тяжести. Ранее власти также сообщали о гибели супружеской пары.

Жителей эвакуировали после удара

После атаки была проведена эвакуация жителей нескольких многоквартирных домов. В настоящее время в пункте временного размещения находятся 56 человек.

Кроме того, под удар попал центр для лиц без определенного места жительства. В момент происшествия в учреждении находились 43 постояльца и 3 сотрудника.

Повреждены жилые дома и автомобили

По информации региональных властей, в Ростове-на-Дону осколками беспилотников повреждены 3 многоквартирных и 17 частных домов. Также повреждения получили социальное учреждение, 5 автомобилей, кафе и складские помещения.