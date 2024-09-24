Аварийный жилой дом ликвидировали в Ступино

Аварийный многоквартирный жилой дом ликвидировали на улице Коммунстрой в Ступино, передает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

В здании два этажа. Его построили в 1971 году. Общая площадь объекта составляет восемьсот квадратных метров. После признания дома аварийным в нем расселили двадцать квартир.

На протяжении длительного времени здание пустовало, и его основные элементы были частично разрушены. Наконец, объект включили в список зданий для сноса и демонтировали.

Всего в Ступино насчитывается 366 недостроев. Из них ликвидировали, достроили и привели в соответствие 295 построек.