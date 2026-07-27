Август удивил выбором туристов: почему Московский регион обошел все курорты без моря

Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир «Твил» составили рейтинг самых востребованных российских городов для отдыха без моря в августе 2026 года. Первое место по количеству бронирований заняла Москва, где средняя стоимость проживания составляет ₽5,2 тыс. за ночь, пишет Лента.ру.

Вторую строчку заняла Казань со средней ценой размещения ₽6,1 тыс. за сутки. Замкнул тройку лидеров Калининград, где ночь в среднем обходится туристам в ₽5 тыс.

Какие города вошли в десятку

Помимо лидеров, в топ-10 популярных направлений для летнего отдыха без морского побережья вошли Кисловодск, Краснодар, Волгоград, Нижний Новгород, Пятигорск, Петрозаводск и Красная Поляна.

Средняя стоимость проживания в этих городах варьируется от ₽4,1 тыс. до ₽7,1 тыс. за ночь. Самым дорогим направлением из первой десятки оказался Петрозаводск, а наиболее доступным — Краснодар.

Интерес к внутреннему туризму продолжает расти

Аналитики отмечают, что россияне все чаще выбирают для летнего отдыха крупные города и курорты, не расположенные на морском побережье. При выборе направления туристы учитывают не только стоимость проживания, но и развитую инфраструктуру, культурные достопримечательности и удобную транспортную доступность.