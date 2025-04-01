Автоэксперт Каблинова назвала методы поведения при повреждении автомобиля на парковке

Случаются ситуации, когда на парковках автомобили получают повреждения не по вине своего владельца. Автоэксперт Юлия Каблинова пояснила, что делать, если повредили машину на парковке. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, в случае если владелец выявил повреждения у своего автомобиля на парковке, появившиеся не по его вине, он должен предпринять следующие действия в строгой последовательности: немедленно зафиксировать повреждения, уведомить охрану или администрацию парковки, вызвать сотрудников ГИБДД, связаться со страховой компанией.

Эксперт добавила, что разрешение споров при указанного типа повреждениях происходит через страховую компанию. Так, по ОСАГО могут возместить ущерб в том случае, если установлен нарушитель. В целом возмещение ущерба от владельцев парковки получить практически нереально.

По ее мнению, сегодня многие парковки безопасны и оборудованы. В связи с этим если случается какая-либо непредвиденная ситуация или автомобиль получает повреждение, всегда можно попытаться найти виновника. Тем не менее ни одна парковка не гарантирует полной безопасности. Так, применение автоматических шлагбаумов, систем распознавания номеров и карточек доступа сокращает риск анонимных правонарушений и преступлений. Однако, несмотря на принимаемые меры, абсолютной гарантии безопасности автомобилей на парковке нет», — говорит автоэксперт.

В завершение беседы Юлия Каблинова обратила внимание, что все эти правила работают именно для парковок, а не для паркингов.

Ранее автоэксперт Сажин пояснил необходимость реформирования парковок в отечественных аэропортах.