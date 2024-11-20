Автоэксперт Сажин считает необходимым реформировать парковки в отечественных аэропортах

Сегодня в аэропорту Пулково был внедрен новый принцип парковки: фиксированная стоимость берется за первые полчаса или час, а затем плата за каждый расчетный период без учета фактического времени. Это нововведение вызвало немало споров. Автоэксперт Владимир Сажин пояснил, как решить эту проблему. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, фиксированная оплата — это проще, однако если говорить о справедливости, то поминутная тарификация была бы куда лучше. Так, люди заезжают в аэропорт, чтобы помочь донести чемоданы, встретить или проводить близких, и они не должны переплачивать за лишние минуты, которые не зависят от них.

Эксперт пояснил, что в первую очередь проблематичной является ситуация в транзитных зонах, поскольку задержки там происходят постоянно: пешеходы проходят между зонами прилета и вылета, терминалы оплаты тоже нередко подводят. Свою роль играют и задержки рейсов, а также то, что пассажиры вынуждены тратить время на получение багажа.

По его мнению, решить данную проблему можно рядом способов. Так, оставить бесплатное время в транзитных зонах 15 минут, чтобы люди могли спокойно разгрузиться, встретить пассажиров. Кроме того, система парковки в аэропортах должна быть ориентирована на людей, а не на создание дополнительных сложностей.

Ранее он пояснил причины роста цен на парковки в аэропортах.