Автоэксперт Сажин оценил вероятность решения проблемы с эвакуаторами во дворах

Парковка коммерческого транспорта во дворах жилых домов становится все более острой проблемой, особенно в крупных городах и их пригородах. Автоэксперт Владимир Сажин дал оценку сложившейся ситуации. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, в данной ситуации проблема состоит в том, что юридически с ними ничего не сделать. Если автомобили оформлены на юридическое лицо, для них определены места стоянки, но такси, эвакуаторы и маршрутки, находящиеся в частных руках, то это одно. Однако если эвакуатор не загружен не попадает под категорию большегрузов, которым запрещено парковаться во дворах.

Автоэксперт добавил, что решать проблему необходимо на законодательном уровне путем введения запрета на парковку коммерческого транспорта во дворах. Это относится и к каршерингу, которым забиты дворовые территории. При этом ситуация осложняется еще и тем, что автомобилей ежегодно становится все больше.

По его мнению, на данный момент можно по данному вопросу обратиться в УК, которые могут пойти навстречу жильцам и ограничить парковку коммерческого транспорта, также написать коллективную жалобу в ГИБДД. Однако глобально проблему может решить только законодательное ограничение на парковку коммерческих автомобилей во дворах.

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