Автоэксперт Сажин пояснил причины роста цен на парковки в аэропортах

Резкое удорожание стоимости парковки в аэропортах смутит любого, кто планирует летний отпуск. Автоэксперт Владимир Сажин пояснил, каким образом можно решить данную серьезную проблему. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, цены на парковки в аэропортах растут колоссально: так, столпотворение автомобилей у зон вылета и прилета приводит к тому, что, если простоять дольше 15 минут, придется заплатить свыше тысячи рублей. Тем не менее здесь нередко стоят автомобили с открытыми багажниками, чтобы нарушение не фиксировалось.

Автоэксперт добавил, что целесообразным решением будет установление стоимости на полчаса, после чего вводить уже поминутную оплату. Кроме того, не станет лишним узнать, обоснованное ли повышение стоимости.

По его мнению, не менее актуальной является и проблема с платными парковками в центральной части городов, где нередко выписывают штраф вместо того, чтобы упростить процедуру оплаты парковки и для забывчивых сделать возможность отложенного платежа.