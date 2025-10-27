Автовладельцы массово избавляются от авто Haval: в чем причина

В России наблюдается заметный спад интереса к автомобилям китайских марок, в частности к моделям Haval. После нескольких лет активных продаж спрос как на новые, так и на подержанные машины из КНР значительно снизился. По итогам первых трех кварталов 2025 года объем реализации новых китайских автомобилей сократился на 29%, сообщает Южный Федеральный со ссылкой на 110 km.ru.

На вторичном рынке также фиксируется рост числа объявлений о продаже китайских машин. По данным экспертов портала 110 km.ru, владельцы Haval, купившие автомобили один-два года назад, все чаще стремятся их продать. Основными причинами называют неудобное сенсорное управление в холодное время, излишне жесткую подвеску и слабую шумоизоляцию.

Согласно анализу ценовой динамики, за год подержанные модели Haval заметно подешевели. Стоимость Haval F7 снизилась на 24% — с ₽2,38 млн до ₽1,8 млн, а Haval Jolion потерял 20% — с ₽2,01 млн до ₽1,6 млн. Флагманский внедорожник Haval H9 подешевел на 30%, до ₽2,29 млн. Кроссовер Haval Dargo потерял 21% стоимости.

Эксперты отмечают, что падение цен связано с переизбытком предложений и появлением новых моделей, сделавших предыдущие версии менее востребованными. В целом автомобили Haval за год утратили от 11% до 30% стоимости, что отражает изменение предпочтений российских автолюбителей в пользу более известных и проверенных брендов.

