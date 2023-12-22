Балицкий рассказал, во что превратились ядерные реакторы ЗАЭС после остановки станции

Комментируя возможность существования угроз разрушения стратегического объекта Балицкий пояснил, что подобные опасения беспочвенны.

«Атомные реакторы находятся в абсолютном… стабильном состоянии, в абсолютном понимании со стороны руководства и «Росатома», — приводит РИА Новости его слова.

22 ноября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на ЗАЭС сообщило, что Энергоблок №5 нужно перевести в режим «холодный останов» для того, чтобы выявить причину обнаружения низкого содержания бора в контуре охлаждения.

ЗАЭС расположена на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области в Энергодаре. Станция является крупнейшей в Европе. В январе из-за обострения обстановки вокруг Запорожской станции на ней начали работать специалисты МАГАТЭ в целях контроля ситуации. В данный момент Запорожская АЭС находится под контролем российской корпорации «Росэнергоатом».