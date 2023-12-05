Банки в РФ могут изменить алгоритм получения потребительских кредитов

Подготовлен законопроект, в котором указано, что человек при получении банковского займа должен сообщить его цель и удостоверить добровольность своих действий.

О таком документе сообщил сенатор Артем Шейкин. По его утверждению, очень часто россияне становятся жертвами мошеннических действий. Они берут кредит не по собственной воле, а под воздействием телефонных мошенников.

«Подготовлен законопроект, цель которого изменить алгоритм предоставления потребительских кредитов, установить обстоятельные требования для кредитных учреждений», - сообщил он журналистам ТАСС.

Сотрудники банка будут обязаны выяснить назначение займа, способы возврата долга, а также сопутствующие риски. Финансовое учреждение будет обязано вести аудиозапись разговора с клиентом, чтобы ее впоследствии можно было проанализировать. Если все такие обстоятельства не будут выполнены, то договор о кредите будет считаться недействительным.