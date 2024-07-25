Бастрыкин: более украинских 500 военных привлечены к ответственности за обстрелы Донбасса

Следственный комитет России продолжает ежедневно расследовать и раскрывать преступления, совершенные украинскими боевиками в России, включая присоединенные новые территории Новороссии, Крыма и Донбасса, сообщил в беседе с «Российской газетой» глава ведомства Александр Бастрыкин.

По его словам, за преступления против мирного населения в Донбассе привлечены к уголовной ответственности более 500 боевиков украинских вооруженных формирований.

«За совершение указанных преступлений против мира и безопасности человечества к уголовной ответственности привлекаются 516 лиц», — сказал Бастрыкин.

Как отметил глава СК РФ, среди понесших справедливое наказание как командиры осуществлявших обстрелы мирного населения Донбасса воинских подразделений, так и представители высшего командования киевской военщины.

Ранее сообщалось, что к 27 годам колонии за обстрел жилых домов в Донецкой народной республике приговорили боевика ВСУ.