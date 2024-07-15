Украинский главком Сырский отдал приказ о проведении проверки в 59-й отдельной мотопехотной бригаде из-за ее высоких потерь во время боев. Такие данные появились в телеграм-канале Генерального штаба Украины.

59-я бригада имени Якова Гандзюка, которая должна подвергнуться проверке, находится на покровском направлении. По имеющимся сведениям, она в последних боях понесла очень высокие потери.

«Принято решение о выезде в зону ответственности соединения комплексной рабочей группы во главе с начальником военной службы правопорядка ВС Украины», - указал Генштаб в своем микроблоге.

Ранее украинские военные и журналисты сообщали, что Богдан Шевчук, командир данной бригады, регулярно отдает неправильные приказы, которые приводят к очень большой убыли военнослужащих во вверенном ему подразделении.

Ранее военный аналитик Леонков оценил ежедневные потери ВСУ. По его словам, украинцы теряют до 2,5 тысяч бойцов каждый день. Плохо обученные солдаты массово гибнут как ан передовой, так и в тылу, по результатам ударов ВС РФ.