Бастрыкин заинтересовался пытками 17-летней девушки в Екатеринбурге

Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета Российской Федерации, распорядился подготовить для него отчет о ходе расследования уголовного дела, связанного с попыткой убийства несовершеннолетней в Свердловской области. Эту информацию предоставила пресс-служба ведомства.

В связи с тем, что в СМИ появилась видеозапись, на которой видно, как избивают несовершеннолетнюю, было принято решение. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

В соцсетях распространилось видео, на котором двое подростков из Первоуральска унижают 17-летнюю девушку. Они заставляют её раздеться, требуют извинений якобы за пропажу психотропов. Девушку унизительно ставят на колени, после чего сильно избивают. На ее теле злоумышленники вырезают надписи, а затем отрезают волосы.

«Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования и об установленных обстоятельствах», — написано в телеграм-канале СКР.

Следственные органы инициировали уголовное дело по факту покушения на убийство, совершённого группой лиц. Квалификация преступления произведена по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ.