BAZA: десятки поездов стоят в поле из-за атаки беспилотников на Лихую под Ростовом

В связи с атакой беспилотных летательных аппаратов на станцию Лихая в Ростовской области, несколько десятков поездов были вынуждены изменить график движения. Некоторые составы отстают от расписания более чем на десять часов. Об этом сообщает BAZA, публикуя актуальное расписание.

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на железнодорожную станцию Лихая в Ростовской области были задержаны десятки поездов. Некоторые из них отстали от графика более чем на десять часов.

К примеру, состав, который должен был отправиться из Минеральных Вод в Москву, уже опаздывает на 580 минут (это примерно 10 часов). Поезда, которые должны были отправиться из Анапы в Минск и Смоленск, также задерживаются примерно на 6 часов. Кроме того, многие другие поезда также опаздывают.

В то же время путешественники выражают недовольство условиями в вагонах: по их мнению, за 10 часов пути им предложили только "бомж-пакет" в виде заварной лапши, да воды бутылку.

В общей сложности с утра воскресенья, 20 июля, было задержано более 130 составов, но часть из них удалось вернуть в начальное расписание.

Напомним, атака на станцию Лихая произошла в ночь на субботу, 19 июля. В результате падения обломков БПЛА загорелось здание, расположенное у станции.