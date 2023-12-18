Baza: в Москве массово госпитализируют больных пневмонией, у больниц очереди из скорых
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В Москве за последние несколько дней участились госпитализации больных с пневмонией. Как передает Baza, сразу у нескольких столичных клиник зафиксированы очереди из карет скорой помощи.
В частности, кареты скорых выстроились возле приемных отделений инфекционных больниц №1 и №2.
«Большинство заболевших — с пневмонией. У первой больницы собралось около 30 скорых, у второй — больше десяти машин», - приводится в публикации.
Официальной информации по поводу вспышки пневмонии от Депздрава Москвы и Министерства здравоохранения Московской области пока не поступало.