Белгородская область в темноте: После ночного удара без света остаются десятки тысяч человек

В результате ночного обстрела Белгородской области почти 40 тысяч человек остались без электроснабжения. Об этом в своем видеообращении в Telegram сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он заявил, что в семи муниципальных образованиях есть значительные повреждения системы электроснабжения. Для ликвидации последствий удара уже работают все аварийные бригады, однако, как отметил Гладков, предстоит выполнить большой объем работ.

Власти региона проинформируют родителей о работе образовательных учреждений в понедельник, 6 октября, напрямую, через родительские чаты. Такое решение принято, чтобы «не провоцировать врагов». Губернатор пообещал утром выйти на связь и рассказать о текущей ситуации.

Причиной масштабных отключений стали повреждения энергообъектов, полученные в ходе атаки ВСУ накануне вечером.

Ранее сообщалось о том, что в ходе атаки БПЛА в Белгороде пострадали 10-летний ребенок и взрослый.