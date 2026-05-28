«Дом Озерова» приглашает участников на XVI Коломенский открытый фестиваль любительского кино «Место встречи»

Коломенская картинная галерея «Дом Озерова» открывает прием заявок на участие в XVI Коломенском открытом фестивале любительского кино «Место встречи». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Фестиваль ведет свою историю с 2011 года. За это время он стал настоящей творческой площадкой для начинающих кинематографистов: в состязаниях приняли участие свыше 800 авторов из разных уголков России и других стран.

Программа состоит из 2 этапов: профессиональное жюри отбирает лучшие работы и определяет победителей в каждой номинации, зрители голосуют за любимую видеоработу — так вручается «Приз зрительских симпатий».

Принимаются видеоработы в следующих категориях: «Игровое кино», «Документальное кино», «Социальное видео», «Анимация», «Арт‐хаус», «Музыкальный клип», «Видеопутешествие», «Александр Невский».

Подать заявку можно до 1 октября. Все условия участия размещены на официальном сайте галереи.

