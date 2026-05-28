В Орехово-Зуевском педагог приобрела квартиру по «Соципотеке»

Учитель из Орехово-Зуевского округа Ксения Крупинова — приобрела жилье для своей семьи в рамках программы «Социальная ипотека», она преподает русский язык и литературу в МОУ «Давыдовская гимназия». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Программу реализуют с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, новая участница узнала про нее от директора.

«Мы с мужем купили для нашей семьи дом. Было непросто с поиском подходящего варианта и оформлением, но все получилось. Сейчас доделываем ремонт и будем переезжать. Наш дом недалеко от моей школы, и это тоже огромный плюс. А еще теперь у нас есть участок, все идеально», — рассказала Ксения.

Узнать подробнее о соципотеке можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.