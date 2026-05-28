«Алкоголизм неизлечим»: ведущий «Битвы экстрасенсов» откровенно высказался об алкогольной зависимости

В интервью «Москве 24» Сафронов заявил, что страдает от алкогольной зависимости. По его словам, он долгое время сталкивался с запоями и не мог остановиться.

«Я не умею останавливаться. Это мог быть несколькодневный запой, и это выглядело очень-очень ужасающе», — признался Сергей.

Ведущий уверен, что алкоголизм неизлечим. Однако на данный момент он не пьет уже три года. Сафронов отметил, что в этом ему помогает его супруга Екатерина. Иллюзионист признался, что без ее поддержки он бы не справился.

Ранее сообщалось, что певица Анастасия Сланевская, более известная как Слава, решила отказаться от алкоголя. Певица призналась, что не будет пить алкогольные напитки в течение шести месяцев.