В Кашире наполовину завершили капремонт седьмой школы

На улице Центральной, 17 городского округа Кашира продолжается капитальный ремонт средней школы № 7, строительная готовность объекта превысила 51%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к началу нового учебного года. Специалисты ведут общестроительные и отделочные работы, ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных коммуникаций и не только.

В рамках ремонта в здании также заменят системы отопления, вентиляции и канализации, выполнят внутренние работы, благоустройство прилегающей территории, закупят новую мебель и оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.