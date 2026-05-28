В Подмосковье приняли законопроект о штрафах за продажу бензина и топлива несовершеннолетним

В Подмосковье в первом чтении приняли законопроект о штрафах за продажу бензина и топлива несовершеннолетним. Соответствующая инициатива поступила от партии «Единая Россия».

Как отметил секретарь регионального отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, размеры штрафов могут составить 5 тыс. рублей для граждан, 50 тыс. рублей для должностных лиц, 100 тыс. рублей для юридических лиц.

«По предложению „Единой России“ Московская областная дума уже приняла закон об ограничении продажи несовершеннолетним горюче-смазочных материалов. Он вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Теперь же мы рассматриваем вопрос о введении ответственности», — пояснил Брынцалов.

Ранее в ходе круглого стола фракции «Единая Россия» в Мособлдуме обсудили вопрос роста числа дорожных аварий с участием детей на питбайках. Такая техника продается как спортинвентарь и легкодоступна для детей. Цель инициативы — защитить жизнь и здоровье несовершеннолетних. При этом в законе исключение сделано для подростков, у которых есть официальное право на управление мопедами или легкими мотоциклами. Теперь продавцы на заправочных станциях будут обязаны проверять документы.