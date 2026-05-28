Споры о том, кто умнее — собаки или кошки, не утихают уже тысячи лет. Владельцы собак приводят одни доводы и аргументы, а убежденные кошатники — совершенно противоположные. Ученые тем временем не стоят на месте: они проводят серьезные исследования, подсчитывают количество нейронов в мозге животных и проверяют питомцев на сообразительность в различных экспериментах. О том, что на самом деле говорит официальная наука REGIONS рассказала подмосковный ветеринарный врач Лариса Супникова.

Кто больше: сравнение по числу нейронов

Первый и самый очевидный параметр для сравнения — анатомия. У собак, особенно крупных пород, мозг в среднем крупнее, чем у кошек. Однако главную роль играет не столько размер органа, сколько количество нейронов — особых клеток, которые отвечают за обработку поступающей информации.

Исследования нейробиологов на этот счет дали довольно неожиданные результаты. В коре головного мозга у кошки насчитывается около 250 млн нейронов. У собаки смешанной породы среднего роста — примерно 429 млн. А у золотистого ретривера — и вовсе 623 млн нейронов.

На первый взгляд, победа собак выглядит не просто уверенной, а с огромным отрывом. Однако, как предупреждают ученые, далеко не все так однозначно, и делать окончательные выводы пока рано.

«Количество нейронов — это важный, но не единственный показатель ума. Кошки устроены иначе: у них нейроны распределены более плотно, а некоторые отделы мозга, отвечающие за память и навигацию, развиты лучше, чем у собак. Нельзя мерить интеллект линейкой», — говорит Лариса Супникова.

Социальный интеллект: кто лучше понимает человека

В этой категории, без сомнения, побеждают собаки. Этих животных одомашнили около 40 тысяч лет назад. Кошки же живут рядом с человеком значительно меньше — всего 5–10 тыс. лет. За десятки тысячелетий совместной эволюции псы научились считывать жесты людей, распознавать интонации голоса и даже различать эмоции.

Один из показательных экспериментов выглядел так. Собаке показывали незнакомый предмет вместе с семью хорошо известными вещами. Ученые просили животное принести игрушку с незнакомым названием. Собака сразу понимала, что речь идет о новой вещи. Из всех видов животных, помимо собак, такой способностью обладают только дельфины и попугаи.

Еще один важный навык: четвероногие друзья человека отлично интерпретируют указательные жесты. Если ткнуть пальцем в направлении спрятанной еды, пес легко поймет, куда двигаться. Кошки в принципе тоже способны на подобное, однако делают они это хуже и с явной неохотой. В лабораторных условиях кошки часто и вовсе демонстративно отказываются выполнять команды и участвовать в опытах.

«Собаки эволюционировали, чтобы быть нашими партнерами. Они читают наши жесты, понимают команды, сотрудничают. Кошки же сформировались как самостоятельные охотники, которые не нуждаются в помощи человека. Это не глупость, это другая стратегия выживания», — объясняет Лариса Супникова.

Решение головоломок: кто проявляет больше настойчивости и быстроты

В опытах, направленных на решение нестандартных задач, кошки зачастую демонстрируют большую настойчивость. Когда лакомство оказывается в труднодоступном месте, собаки предпочитают обращаться за помощью к человеку. Кошки же, напротив, пытаются справиться самостоятельно: они прыгают, карабкаются вверх, тянутся лапой, чтобы добраться до еды.

Исследователи из Монктонского университета провели еще один эксперимент. На глазах у животных корм прятали в одну из четырех одинаковых коробок. Кошки уже через минуту забывали, где именно видели угощение. Собаки же продолжали помнить об этом даже спустя четыре минуты.

В 2010 году ученые проверяли, насколько успешно собаки находят пищу в лабиринте. Результаты оказались довольно скромными, особенно по сравнению с крысами, которые справляются с этой задачей блестяще. Однако если пес предварительно видел, как человек решает такую же головоломку, он мгновенно улавливал алгоритм действий и сам выполнял задание без посторонней помощи.

«Собаки великолепно учатся на примере человека. Кошки же полагаются на собственные силы. Кто из них умнее — зависит от того, что мы считаем умом. Умение сотрудничать или умение выживать в одиночку», — говорит Лариса Супникова.

Способность к выживанию и работа памяти

Кошки превосходят собак в одном очень важном аспекте: они прекрасно умеют выживать без помощи человека. Эти животные — прирожденные охотники. Они двигаются бесшумно, обладают острыми когтями и молниеносной реакцией. В дикой природе кошки нередко вытесняли псов, занимая их экологические ниши. Даже сегодня бродячие кошки успешно охотятся на мелкую добычу и вполне автономно существуют без опеки людей. Бездомные собаки, напротив, чаще сбиваются в стаи и во многом зависят от человека.

Что касается памяти, то здесь тоже есть свои особенности. У кошек лучше развит гиппокамп — отдел головного мозга, отвечающий за пространственную память и навигацию. Именно поэтому кошки без особого труда находят дорогу домой, даже если их увезли за многие километры от знакомой территории.

«Если представить апокалипсис и исчезновение людей, кошки выживут с большей вероятностью. Они умеют охотиться, прятаться и обходиться без нас. Собаки же, особенно выведенные искусственно породы, без человека пропадут. Кто из них умнее — решайте сами», — говорит Лариса Супникова.

Языковые способности и понимание слов

И кошки, и собаки демонстрируют способность запоминать слова. В ходе исследований японские ученые выяснили, что кошки могут выучить ассоциативные связи между словами и визуальными образами примерно так же быстро, как 14-месячные младенцы. Пушистым испытуемым потребовалось всего два занятия по девять секунд каждое, тогда как дети тратили на это четыре урока по пятнадцать секунд.

Собаки, в свою очередь, способны удерживать в памяти значения многих сотен слов. Самый знаменитый пес по кличке Рико, представитель породы бордер-колли, знал названия более чем двухсот различных предметов.

Итоговый и однозначный ответ на извечный вопрос «кто же все-таки умнее» отсутствует. У собак и кошек, как выясняется, сформировались различные типы интеллекта. И каждый из этих типов идеально подходит под образ жизни и эволюционные задачи конкретного животного.

В чем собаки сильнее:

социальный интеллект;

умение понимать человеческие жесты и словесные команды;

готовность к сотрудничеству с человеком;

способность обучаться на примере людей;

запоминание названий предметов (отдельные особи знают до нескольких сотен слов).

В чем кошки сильнее:

умение самостоятельно находить решение проблем;

настойчивость в достижении цели;

охотничьи инстинкты и навыки;

способность выживать без помощи человека;

развитая пространственная память и навигация (например, умение находить дорогу домой за многие километры).

«Собаки умнее в тех вещах, которые нужны собаке, чтобы быть идеальным компаньоном человека. Кошки умнее в том, что нужно кошке, чтобы быть самостоятельным хищником. Сравнивать их — все равно что сравнивать рыбу и птицу. Обе умны, но по-своему. Лучший ответ на этот спор — ничья», — подводит итог Лариса Супникова.

