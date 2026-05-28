В Московской области более 1000 видеокамер «Безопасного региона» с помощью ИИ следят за парковкой грузовиков во дворах

В Подмосковье внедряют цифровые технологии для поддержания порядка на придомовых территориях: свыше тысячи видеокамер системы «Безопасный регион» теперь оснащены искусственным интеллектом, который автоматически выявляет большегрузы, припаркованные в неположенных местах. Об этом проинформировала пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С ноября 2025 года искусственный интеллект ежечасно выполняет комплекс операций: делает снимки с камер наблюдения и их анализ, ищет грузовые автомобили, которые находятся во дворах и на внутриквартальных территориях дольше 60 мин., при обнаружении нарушения фиксирует государственный номер транспортного средства и передает данные в систему автоматизированного административного производства (СААП).

Далее процесс идет в автоматическом режиме: СААП отправляет запрос на установление владельца грузовика, полученные сведения поступают к ответственному сотруднику для проверки. Если факт нарушения подтверждается, формируется постановление об административном правонарушении.

За период функционирования системы уже выявлено 171 нарушение правил парковки большегрузов, вынесено 44 постановления, общая сумма наложенных штрафов составила 144 тыс. руб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.