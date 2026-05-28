Немоляева резко высказалась о «чаевых» для артистов

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, известная по фильмам «Служебный роман» и «Гараж», высказалась о необычном нововведении в столичном «Покровка.Театре», пишет «Абзац». С 26 мая в буфете учреждения появилась возможность оставить актерам безналичные чаевые — по аналогии с объявлениями в салонах красоты.

Немоляева категорически не приняла эту идею. Она отметила, что не понимает такой практики, так как ее никогда не существовало.

«Чаевых у актеров никогда не было. Это же не столовая и не ресторан», — сказала актриса.

К ней присоединились и другие театральные деятели. Так, например, президент «Ленкома» Марк Варшавер назвал эту инициативу «безумной и недопустимой». Его огорчило поведение коллег, которые, по его мнению, опустились до уровня заведений общепита.

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, в свою очередь, согласился с критикой формы, но не самой идеи. Он считает, что поощрять артистов зрителями — это хорошо, но реализовывать это нужно совершенно другим, более достойным способом.

